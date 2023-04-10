Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 апреля 2023 14:26

В ДНР создадут Организационный комитет для формирования Молодежного Парламента

Врио Главы Республики также назначил Председателя комитета
Виктория ПОДАРОВА
Комитет организует процедуру формирования Молодежного Парламента Республики

Комитет организует процедуру формирования Молодежного Парламента Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о создании Организационного комитета для организации процедуры формирования Молодежного Парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Распоряжаюсь создать Организационный комитет. Назначить Председателем комитета начальника Управления внутренней политики Главы Донецкой Народной Республики Фомина Артема Валерьевича, — сказано в документе.

Также в состав комитета вошли Наталья Сасина, Анастасия Вощинина, Марина Каплянок, Владимир Бидевка, Олег Ванин, Кирилл Макаров, Сергей Добровольский и Артем Ольхин.

Распоряжение было подписано 10 апреля 2023 года и вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее Врио Главы ДНР призвал инициативную молодежь принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать населенные пункты ДНР (подробнее)