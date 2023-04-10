В ДНР создадут Организационный комитет для формирования Молодежного Парламента

Комитет организует процедуру формирования Молодежного Парламента Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал распоряжение о создании Организационного комитета для организации процедуры формирования Молодежного Парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Распоряжаюсь создать Организационный комитет. Назначить Председателем комитета начальника Управления внутренней политики Главы Донецкой Народной Республики Фомина Артема Валерьевича, — сказано в документе.

Также в состав комитета вошли Наталья Сасина, Анастасия Вощинина, Марина Каплянок, Владимир Бидевка, Олег Ванин, Кирилл Макаров, Сергей Добровольский и Артем Ольхин.

Распоряжение было подписано 10 апреля 2023 года и вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее Врио Главы ДНР призвал инициативную молодежь принять участие в конкурсе в Молодежный Парламент.

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