При назначении единого пособия жителям ДНР не будет учитываться правило нулевого дохода

К заявлению на оформление пособия необходимо будет приложить справку о доходах трудоспособных членов семьи. Фото: Минюст ДНР

Жителям Донецкой Народной Республики при назначении единого пособия временно не нужно предоставлять справки о нулевом доходе. Правило нулевого дохода обязывает трудоспособных граждан без доходов документально подтверждать, что заработок отсутствует по объективным причинам. В Республике оно пока не действует. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Безработный обязан принести справку о том, что он зарегистрирован в центре занятости и ищет работу. Неработающий человек, ухаживающий за недееспособным инвалидом, тоже должен подтвердить это документально. Поскольку в Республике правило нулевого дохода пока не действует, такие документы не требуются, — добавили в администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что при подаче заявления на оформление единого пособия необходимо будет справки о доходах трудоспособных членов семьи. Это правило обязательно.

— Однако справки о доходах трудоспособных членов семьи нужно предоставить обязательно. Ведь на их основании будет рассчитываться размер единого пособия, — отметили в администрации Главы Республики.

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