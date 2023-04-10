Все учреждения для детей-сирот в ДНР перейдут в подчинение Минтруда и соцполитики

Лариса Толстыкина провела совещание с руководителями профильных ведомств. Фото: Толстыкина/ТГ

Все организации Донецкой Народной Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны быть переданы в ведение Министерства труда и социальной политики. Сейчас восемь таких учреждений находятся в подчинении сразу трех министерств. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— С руководителями министерств социального блока – Ольгой Колударовой, Дмитрием Гарцевым и Денисом Стрельченко – говорили о переходе к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С этой целью была разработана дорожная карта, — отметила Толстыкина.

Вице-премьер добавила, что в Республике функционируют 8 учреждений для детей-сирот, которые находятся в подчинении сразу трех министерств: четыре организации в ведении Министерства образования и науки, одна – в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения и одно учреждение находится в подчинении Министерства труда и социальной политики.

— Совместная работа министерств уже ведется. Завершить процесс необходимо в этом году, — добавила зампред.

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