Леонид Пасечник инициировал проведение прямой линии с жителями ЛНР

Прямая линия с врио Главы ЛНР начнется в 19:00

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей региона. Прямая линия пройдет в среду, 12 апреля, в 19:00. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Открытый диалог — это лучший способ понять, с какими трудностями вы сталкиваетесь, на что в первую очередь нам обратить внимание. Мне важно услышать вас, как вы оцениваете ситуацию, что видите. До скорой встречи в эфире! — отметил глава региона.

Леонид Пасечник подчеркнул, что вопросы на прямую линию можно задать уже сейчас, воспользовавшись чат-ботом. Трансляция эфира с врио Главы ЛНР пройдет на телеканале «Луганск 24».

Напомним, что ранее Леонид Пасечник поблагодарил Правительство России за помощь в восстановлении медицины в ЛНР. Глава региона добавил, что сейчас у Республики вдвойне тяжелая задача — в кратчайшие сроки догнать упущенное и выйти на стандарты других субъектов Российской Федерации

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