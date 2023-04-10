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НовостиПолитика10 апреля 2023 10:50

Врио Главы ДНР Денис Пушилин посетил Артемовск

Часть города уже освобождена
Виктория ПОДАРОВА
Союзные войска продолжают освобождать город

Союзные войска продолжают освобождать город

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск. Часть города уже была освобождена от украинских боевиков. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Наш Артемовск освобождается. Противник не жалеет ни город, ни своих военных, гонит в «мясорубку». Наши подразделения продолжают освобождать русские земли, — отметил врио Главы Республики.

Напомним, что Артемовск — это крупный райцентр и укрепрайон вооруженных формирований Украины к северу от Горловки. Ранее Денис Пушилин сообщал о практически полной зачистке промзоны в городе. Украинским подразделениям пришлось отступить, они закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов. По словам Пушилина, украинские войска стараются максимально затянуть по времени освобождение города российской армией, однако у них нет резервов, чтобы преломить ситуацию.

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