Союзные войска продолжают освобождать город

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск. Часть города уже была освобождена от украинских боевиков. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Наш Артемовск освобождается. Противник не жалеет ни город, ни своих военных, гонит в «мясорубку». Наши подразделения продолжают освобождать русские земли, — отметил врио Главы Республики.

Напомним, что Артемовск — это крупный райцентр и укрепрайон вооруженных формирований Украины к северу от Горловки. Ранее Денис Пушилин сообщал о практически полной зачистке промзоны в городе. Украинским подразделениям пришлось отступить, они закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов. По словам Пушилина, украинские войска стараются максимально затянуть по времени освобождение города российской армией, однако у них нет резервов, чтобы преломить ситуацию.

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