Украинские обстрелы за неделю унесли жизни пяти жителей ЛНР

В Республике сообщили о новых жертвах среди мирного населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшую неделю украинские боевики трижды обстреливали территорию Луганской Народной Республики, использовав при этом американскую реактивную систему залпового огня HIMARS (две ракеты) и ствольную артиллерию калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались два населенных пункта - Лисичанск и Рубежное.

- За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Украины по населенным пунктам Лисичанск и Рубежное, - говорится в сообщении.

Жертвами обстрелов стали 9 человек, из которых пятеро скончались.

- Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали девять мирных жителей, из которых пять человек погибли и четверо получили ранения. Разрушено и повреждено три домостроения, - заявили наблюдатели.

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