В ЛНР создали комиссию по вопросам выплаты зарплаты и легализации труда

Основная задача комиссии - содействовать реализации прав работников на своевременную оплату труда и решению вопросов по погашению зарплатных долгов на предприятиях Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР создали межведомственную комиссию по вопросам выплаты заработной платы и содействия легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях. Соответствующее постановление приняло Правительство Республики.

Уточняется, что комиссия будет следить за соблюдением трудовых прав жителей в части легализации работодателями существующих трудовых отношений, а также своевременной и в полном размере выплаты им заработной платы.

- Образовать Межведомственную комиссию по вопросам выплаты заработной платы и содействия легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях Луганской Народной Республики, - сказано в постановлении.

Сообщается также, что комиссия займется мониторингом своевременности и полноты выплаты зарплат на предприятиях, выявлением причин образования задолженности перед работниками, выработкой мер по обеспечению погашения зарплатных долгов и легализации трудовых отношений и т.д.

Напомним, ранее такая комиссия была создана в ДНР. Ее возглавила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

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