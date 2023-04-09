Сенатор РФ от ЛНР исполнила мечту 13-летней девочки из Алчевска

Теперь у Кати есть собственный музыкальный инструмент. Фото: ТГ/Лантратова

Сенатор РФ от ЛНР, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова исполнила мечту 13-летней девочки из Алчевска.

- Всегда приятно исполнять мечты, особенно детские! Катюше из Алчевска 13 лет, она очень творческая и открытая. Мама Кати, Галина Сергеевна, работает учителем музыки и привила любовь к творчеству и дочери. У Кати есть проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, она много репетирует, старается, - поделилась в своем телеграм-канале Лантратова.

Она отметила, что уже давно Катя мечтала о скрипке, но у семьи не было возможности купить музыкальный инструмент.

- Я сама играю на скрипке и прекрасно понимаю, как для каждого музыканта важно иметь свой собственный инструмент. С огромным удовольствием привезла Катюше долгожданную скрипку. Надеюсь, что она принесет юному музыканту много удовольствия и поможет забыть о своих проблемах! – подчеркнула сенатор.

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