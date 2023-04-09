В Донецке у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс» развернули громадную копию Знамени Победы

Копия Знамени Победы размером 200 квадратных метров была развернута у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс». Фото: КПРФ

Сегодня, 9 апреля, в Донецке у подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс» участниками патриотического автомарша «Наша Великая Родина» была развернута копия Знамени Победы размером 200 квадратных метров.

Союзный антифашистский патриотический автомарш посвящен Победе СССР над фашисткой Германией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения Коммунистической партии РФ.

Инициатором акции выступила КПРФ во главе с руководителем партии Геннадием Зюгановым. Проведение акции поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Союзный антифашистский патриотический проект «Наша Великая Родина» предполагает посещение памятных мест в городах-героях и городах воинской славы в целях демонстрации величия духа россиян, проявивших себя героями в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции на Украине.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ведется подбор социальных координаторов для семей погибших бойцов и ветеранов боевых действий

В Республике создают фонд поддержки защитников Отечества (подробнее)