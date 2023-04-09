В Марьинке под Донецком взят под контроль важный укрепрайон, который занимали ВСУ

Артиллерия Донецкого корпуса бьет по позициям ВСУ в Марьинке. Фото: НМ ДНР

Шиноремонтный завод в Марьинке к западу от Донецка, где располагался мощный укрепрайон украинских боевиков, перешел под контроль российских сил. Об этом сегодня сообщил советник Главы ДНР Ян Гагин.

- В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России, — заявил Гагин.

Советник руководителя Республики добавил, что на территории завода противник оборудовал мощный укрепрайон, его освобождение важно в оперативном плане.

Взятие комплекса завода поможет лучше держать под контролем западные окраины города в районе улиц Лесной и Урожайной, где ещё остаются подразделения ВСУ.

Напомним, Марьинка расположена на юго-западной окраине Донецка. До боевых действий в городе проживало более 9 тысяч человек. ВСУ превратили городок в мощный укрепрайон, откуда постоянно обстреливали Донецк. Сейчас населенный пункт в результате многомесячных тяжелых боев представляет сплошные развалины. Ожесточенные бои продолжаются за каждый метр.

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