В Славяносербском районе ЛНР специалисты из Алтая отремонтируют 25 многоквартирных домов

В Зимогорьевской гимназии заменены кровля, оконные блоки, отремонтирован центральный вход и полностью обновлен спортивный зал. Фото: Скриншот видео Минстрой РФ

Большую помощь в восстановлении Славяносербского района ЛНР оказывают строители Алтайского края. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства строительства России.

В прошлом году строители из Алтая завершили масштабные ремонтные работы в Зимогорьевской гимназии. Заменены кровля, оконные блоки, отремонтирован центральный вход и полностью обновлен спортивный зал.

Энергетики устранили аварийные участки линий электропередач и обеспечили стабильное электроснабжение во всем районе. Для этого установлено 40 современных трансформаторов, заменено 250 погонных метров кабелей.

Подходит к завершению ремонт ясли-сада «Рябинушка» в пгт. Родаково. Специалисты заканчивают отделочные работы в ясельных группах. Ясли-сад посещают 70 детей.

В этом году алтайские специалисты построят 3 новых фельдшерско-акушерских пункта, отремонтируют 25 многоквартирных домов, 2 детских сада, храм и обновят 13 километров водопроводных сетей.

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