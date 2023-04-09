Украинские боевики продолжают ежедневно обстреливать Петровку. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

Сегодня, 9 апреля, в результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка получили ранения две жительницы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в Петровском районе Донецка. По ул. Белозерской, 55 "а" ранена женщина 1956 г.р., по ул. Белозерской, 38 ранена женщина 1952 г.р., - говорится в сообщении.

Также сегодня в горловском поселке Гольмовский в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1953 г.р. Всего в ДНР зарегистрировано 107 случаев подрыва гражданских лиц, в т.ч. 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Напомним, что вчера погибли двое мирных жителей в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобожденной Владимировке.

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