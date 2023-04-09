Анна Железная является участником праймериз партии «Единая Россия». Фото: ЕР

Анна Железная стала генеральным директором республиканского центра охраны материнства и детства. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого отделения партии «Единая Россия».

- Поздравляем участника предварительного голосования партии «Единая Россия» Анну Железную с назначением. Ее учитель - заслуженный врач Республики Владимир Чайка стал президентом медицинского учреждения, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что строящийся в столице ДНР перинатальный центр станет структурным подразделением Центра охраны материнства и детства.

- Желаем Анне Александровне и всему трудовому коллективу мира и реализации всех намеченных перспектив! – пожелали в партии «Единая Россия».

Напомним, что Анна Железная до этого была заместителем генерального директора Донецкого Центра охраны материнства и детства.

21 марта врио Главы ДНР Денис Пушилин провел встречу по вопросам организации работы строящегося перинатального центра в Донецке с министром здравоохранения Дмитрием Гарцевым, а также с Владимиром Чайкой и Анной Железной.

Денис Пушилин отметил, что принято решение: новый перинатальный центр войдет в единый комплекс с Центром охраны материнства и детства.

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