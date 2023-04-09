В Горловке мирный житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

Горловка попала под очередной обстрел ВСУ. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 9 апреля, мирный житель Горловки подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки мирный горловчанин получил ранения в результате подрыва на украинской мине ПФМ-1 «Лепесток», - написал в своем телеграм-канале Приходько.

Также он сообщил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов повреждены газопроводы котельных №№ 25, 187. Зафиксирован разрыв вражеского снаряда во дворе дома по адресу: ул. Стожка, 63. По предварительной информации никто не пострадал.

По последним данным, в Республике зарегистрировано более ста случаев подрыва гражданских лиц (в том числе 10 детей) на минах ПФМ-1 «Лепесток», трое из пострадавших скончались.

ПФМ «Лепесток» — мина нажимного действия, но может сдетонировать даже при малейшем сдвиге, есть модификации с самоликвидацией. Для детей — смертельно опасна, взрослого человека может сделать инвалидом, однако бывают и смертельные случаи. Украинские боевики начали дистанционно минировать ДНР «Лепестками» с лета 2022 года.

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