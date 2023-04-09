В ЛНР начали ремонт трассы, ведущей из Луганска в Лисичанск

Врио министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин рассказал о начале работ на трассе. Фото: Скриншот видео МинИТ ЛНР

Специалисты дорожных служб приступили к ремонту трассы Р-66 в направлении Лисичанска «Луганск-Орехово». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.

- Подрядчиками по производству ремонтных работ на участке дороги Р-66 направления «Луганск-Лисичанск» проведены работы по очистке обочины, на данном этапе идет фрезерование верхнего слоя, - рассказал министр, посетив место проведения ремонтных работ.

Ранее Министерство инфраструктуры и транспорта Республики сообщило, что специалисты подрядных организаций планируют отремонтировать в 2023 году в ЛНР в общей сложности 410 км автодорог и 20 мостов и путепроводов.

Напомним, дорожники в 2022 году отремонтировали на территории Республики более 500 км дорог, в том числе в рамках государственной целевой программы.

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