В ЛНР из-за последствий непогоды около 7 тысяч абонентов остаются без света, еще 47 тысяч жителей – без воды

Энергетики до сих пор устраняют последствия удара стихии. Фото: МинУЭ ДНР

Почти 6,8 тыс. абонентов в 28 населенных пунктах Луганской Народной Республики остаются без электроснабжения вследствие непогоды, обрушившейся на Республику 30 марта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 6 748 абонентов в 28 населенных пунктах, - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 08:00 9 апреля подача водоснабжения сокращена 47 тысячам жителям в 47 населенных пунктах. В результате аварий, возникших в период неблагоприятных погодных условий, остается сокращение подачи воды потребителям Славяносербского и Перевальского районов, Брянки, Первомайска, Стаханова отсутствует подача воды в Кировске, остается без электроснабжения Краснолиманская насосная станция.

Напомним очень сильный снег, гололедица и снежный накат наблюдались на территории Республики днем 30 марта, в результате чего на утро 31 марта не менее 182 тыс. абонентов, а также котельные и социальные объекты остались без электроснабжения; было нарушено водоснабжение и газоснабжение ряда регионов.

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