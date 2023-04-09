В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще 15 человек получили ранения

В Ясиноватой повреждены 12 жилых домостроений. Фото: Архив АГ Ясиноватая

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 17 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 96 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 4 обстрела из артиллерии 155 мм. На горловском - 3 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На волновахском - 3 обстрела из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Владимировка, Никольское.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобожденной Владимировке.

Повреждены 12 жилых домостроений в Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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