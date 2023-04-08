ВСУ вечером вновь обстреляли Ясиноватую, есть погибший и раненые

Число раненых при обстреле Ясиноватой выросло Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня вечером украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую, есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Мэр уточнил, что в результате атаки ВСУ есть погибший и раненые.

- Обстрел города Ясиноватая продолжается. В городе еще двое раненых (мужчины 1991 года рождения и 2000 года рождения). Один человек погиб (мужчина 1988 года рождения), - проинформировал он.

Чуть позже стало известно о новых жертвах обстрела.

- Черный день в истории города Ясиноватая. Еще 5 человек получили ранения. Всего за текущий день получили ранения 14 человек, один человек погиб, - уточнил мэр.

По данным СЦКК, очередной обстрел Ясиноватой начался в 19.00. За два часа со стороны оккупированного населенного пункта Ласточкино противник выпустил по городу в общей сложности 24 снаряда калибра 155 мм натовского образца.

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