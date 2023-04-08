Количество пострадавших от обстрела ВСУ в Ясиноватой возросло до шести человек

Число раненых увеличилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

При обстреле Ясиноватой пострадали шесть мирных жителей. Уточненные данные сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он заявил, что помимо четырех пострадавших, о которых стало известно ранее, ранения также получили еще один мужчина и одна женщина.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получили еще мужчина 1947 года рождения и женщина 1957 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что обстрел города начался в 15:15. Противник со стороны оккупированной им Авдеевки выпустил по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 мм, чуть позже из Ласточкино ВСУ последовали еще пять крупнокалиберных снарядов от ВСУ. В результате обстрела были ранены мужчины 1963, 1958 и 1931 годов рождения и женщина 1978 года рождения.

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