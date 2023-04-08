В ЛНР задержали более 20 торговцев наркотиками из нелегального интернет-магазина

Попытки сбыть «товар» были пресечены силовиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С августа прошлого года в Луганской Народной Республике сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали более 20 наркокурьеров нелегального интернет-магазина. Он работал через один из мессенджеров в сети. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники выполняли роль розничных и оптовых закладчиков, распространяя через тайники такие запрещенные наркотические вещества, как амфетамин, мефедрон и alpha-PVP.

Попытки сбыть «товар» были пресечены силовиками.

- Из незаконного оборота изъято свыше восьми килограмм синтетических наркотиков, стоимость которых по ценам черного рынка превышает 30 миллионов рублей, - заявили правоохранители.

Сообщается также, что в отношении задержанных лиц следствие возбудило уголовные дела. Всех фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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