В ЛНР заявили, что во время непогоды смогли обеспечить мобильной связью более 80% жителей Республики

Для поддержания бесперебойной работы мобильной связи в условиях стихийного бедствия пришлось прибегнуть к экстренным мерам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В условиях обильного снегопада, который обрушился на территорию Луганской Народной Республики 30 марта, мобильной связью были обеспечены более 80% местных жителей. Об этом сообщил республиканский сотовый оператор «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

Как рассказал директор предприятия Эдуард Егоров, для поддержания бесперебойной работы мобильной связи в условиях непогоды пришлось прибегнуть к экстренным мерам.

- Были срочно развернуты автономные источники питания, чтобы обеспечить работу базовых станций в критических районах, - заявил он.

По словам Егорова, мобильный оператор Республики продолжает работу по улучшению качества связи благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующих. Это, в свою очередь, позволяет увеличить надежность предоставляемых жителям услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в ЛНР были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. На помощь коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии пришли военнослужащие и росгвардейцы.

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