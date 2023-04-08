В ЛНР часть общественных территорий благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Республике создали рабочую группу, которая займется отбором таких территорий. Фото: Администрация города Луганска

В Луганской Народной Республике создали рабочую группу, которая займется отбором общественных территорий для благоустройства в текущем году. Соответствующее распоряжение поступило от главы региона Леонида Пасечника. Об этом сообщила его пресс-служба.

Уточняется, что выбранные территории благоустроят в рамках федерального проекта.

- Региональная рабочая группа будет заниматься координацией действий органов исполнительной власти Республики, связанных с вопросами проведения голосования по отбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - пояснили там.

Напомним, что в ДНР также примут участие во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды». На основе требований был определен список городов, готовых стать участниками конкурса. В перечень не вошли города Донецкой Народной Республики, которые близко расположены к линии боевых действий.

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