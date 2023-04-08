Владимир Путин поручил заняться поиском мест захоронений погибших бойцов ВОВ и жертв украинской агрессии в ДНР и ЛНР

Специалисты займутся поиском и раскопкой стихийных захоронений. Фото: НЗНП «Не забудем! Не простим!»

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету заняться поиском мест захоронений бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, и жертв украинской агрессии в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Такая же работа будет проведена также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее поручение президента уже опубликовано на официальных ресурсах.

- Следственному комитету Российской Федерации организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года, - сказано в документе.

Уточняется, что ответственным за эту работу российский президент назначил руководителя Следкома Александра Бастрыкина.

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