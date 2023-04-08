Российские военные подбили бронеавтомобиль и уничтожили группу пехоты ВСУ под Марьинкой

Украинские боевики под огнем армии РФ несут потери в боях за Марьинку. Фото: УНМ ДНР

Российские военные подбили бронеавтомобиль ВСУ в районе Марьинки, расположенной к западу от Донецка. Такую информацию обнародовали в пресс-центре группировки «Юг».

Там уточнили, что украинские боевики пытались сбежать с места, однако были ликвидированы.

- В районе Марьинки в ходе ведения активных действий подразделений мотострелкового соединения ЮГВ огнем ПТРК «Корнет» был подбит бронеавтомобиль. Спешившаяся из него группа пехоты противника была уничтожена огнем РСЗО «Град» и ствольной артиллерией, - рассказали в пресс-центре.

Сообщается также, что штурмовые подразделения соединения при поддержке огнем боевых машин пехоты уничтожили два пункта временной дислокации украинских войск.

Напомним, ранее ВСУ предприняли попытку контратаковать позиции переднего края российских войск в районе Марьинки, однако потерпели неудачу и после стрелкового боя потеряли до 10 человек личного состава.

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