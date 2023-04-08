В ЛНР обнаружили гранату с запалом возле мемориала «Острая могила»

Прибывшие на место силовики выяснили, что это боевая граната. Фото: МВД ДНР

В Луганске жители обнаружили гранату с запалом в районе мемориального комплекса «Острая могила». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, утром 7 апреля на дежурную линию «101» поступило сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном возле мемориала. Прибывшие на место силовики выяснили, что это боевая граната. Опасный боеприпас сразу же изъяли.

- После обследования места происшествия и прилегающей территории сотрудниками МВД выявлена граната РГД-5 с запалом (1 единица), которая была изъята сотрудниками МВД, - рассказали в спасательной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из заброшенных предприятий ЛНР обнаружили тайник с двумя тысячами боеприпасов. Как уточнили в полиции, он располагался на территории заброшенной станции в поселке Донецкий, что относится к Кировску. Здесь в свое время находились подразделения ВСУ.

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