Коммунальные работники вывезли накопившийся на КПП «Успенка» мусор

Для устранения проблемы в ДНР в срочном порядке отремонтировали мусоровозы

Свалку, образовавшуюся на территории контрольно-пропускного пункта «Успенка», вывезли работники коммунальных предприятий. Горы мусора образовались из-за поломки спецтехники, которую используют для вывоза ТБО. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

— Свалка образовалась из-за поломки спецтехники, которую используют для вывоза ТБО. Для решения проблемы в срочном порядке был выполнен ремонт мусоровозов. В ближайшее время планируется проведение субботника по уборке обочин дороги, ведущей к КПП, — рассказал зампред.

Ежиков призвал жителей региона не мусорить и проявлять сознательность.

— Просим наших граждан проявлять сознательность и выбрасывать мусор только в специально отведенных местах. Давайте ценить труд коммунальщиков и помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, — добавил вице-премьер.

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