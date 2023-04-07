Глава Следственного комитета РФ провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений ВФУ

Александр Бастрыкин провел совещание с руководителей территориальных следственных органов новых регионов России. Фото: кадр из видео СК РФ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. В рамках рабочей поездки глава ведомства также дал несколько поручений, которые касаются роботы следственных подразделений на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Главе ведомства доложены актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих. Отмечено, что необходимо продолжить уделять особое внимание соблюдению прав участников специальной военной операции и защиты их законных интересов, оказанию адресной помощи участникам, ветеранам военных действий и их семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, — отметили в пресс-службе.

Александр Бастрыкин также дал поручения, которые касаются организации работы следственных органов в новых регионах. Среди них были кадровые вопросы и материально-технического обеспечения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Первые 50 сотрудников МВД ДНР приняли Присягу на верность России и ее народу

Полицейские поклялись быть мужественными и честными (подробнее)