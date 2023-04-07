Первые 50 сотрудников МВД ДНР приняли Присягу на верность России и ее народу

Сотрудники МВД зачитали слова Присяги на верность России и ее народу. Фото: пресс-служба МВД РФ
Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике впервые приняли Присягу сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Первые 50 человек зачитали слова Присяги на верность России и ее народу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.
— Эта Присяга для меня так же волнительна, как и для вас. Сегодня произошло историческое событие, ведь с вас начинается наша новая история. Уверен, что вы будете достойными продолжателями славных традиций, и наши предшественники смогут по праву гордиться вами, — подчеркнул заместитель Министра внутренних дел по Республике генерал-майор полиции Павел Гищенко.
Сотрудники правоохранительного ведомства торжественно поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.
Напомним, что Указом Главы ДНР Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики продолжает свою деятельность и будет находиться в подчинении у МВД России до упразднения.
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