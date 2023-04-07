Волонтеры Победы благоустроили мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР

Добровольцы почистили именные таблички, посвященные Героям, павшим в битве за Саур-Могилу. Фото: пресс-служба общественного движения «Волонтеры Победы»

Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» благоустроили территорию мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике. Добровольцы убрали мусор, помыли монументы на территории мемориала. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.

— Волонтеры Победы Донецкой Народной Республики присоединились к Всероссийскому субботнику и облагородили Саур-Могилу. Ребята убрали мусор, помыли монументы и почистили именные таблички, посвященные Героям, павшим в битве за Саур-Могилу в годы войны на Донбассе, — отметили в пресс-службе движения.

Ранее Волонтеры Победы взяли шефство над памятником. Они пообещали регулярно заботиться о благоустройстве мемориала, организовывать субботники и памятные мероприятия.

Напомним, что 8 сентября 2022 года в ДНР торжественно открыли полностью восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». На масштабную реконструкцию памятника у специалистов ушло 90 дней.

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