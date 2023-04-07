Леонид Пасечник поблагодарил Правительство России за помощь в восстановлении медицины в ЛНР

В ЛНР обновляется медицинское оборудование, а также строятся новые медучреждения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил Минздрав и Правительство России за взятые темпы помощи Республике, которые позволят региону в кратчайшие сроки достигнуть среднероссийских показателей. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— У нашей республики вдвойне тяжелая задача — в кратчайшие сроки догнать упущенное и выйти на стандарты других субъектов Российской Федерации. Мы уже отремонтировали 27 объектов здравоохранения и на 15 прямо сейчас кипят работы, а также регулярно проводим курсы повышения квалификации наших медиков, и внедряем новейшие методы, — отметил глава региона.

Леонид Пасечник добавил, что сейчас в ЛНР возводятся ФАПы в селах и поселках, где их никогда не было. Также в регионе обновляется оборудование и поставляется новейшая техника, которую жители республики не видели в своих городах никогда.

— Более 94 тысяч детей уже прошли профосмотры, проводимые в Луганской Народной Республике по инициативе Президента Российской Федерации. В день специалистами осматривается около 1000 самых маленьких жителей республики. Тысячи детей с выявленными заболеваниями направляем на лечение, в том числе в федеральные клиники России, — добавил Пасечник.

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