Новые регионы будут включены в российскую систему спорта

Законопроект даст возможность спортсменам и тренерам пользоваться всей госпомощью России. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство Российской Федерации подготовило законопроект, который позволит тренерам, спортсменам и судьям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пользоваться всеми видами государственной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

— Новые регионы смогут создавать региональные федерации и входить в общероссийские, присваивать спортивные разряды и звания, участвовать в соревнованиях любого уровня – индивидуально или в составе сборных, получать положенные выплаты и преференции, в том числе для победителей и призеров, — добавили в пресс-службе.

В документе также утверждается, что жителям новых субъектов, у которых есть значок ГТО, будут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

Напомним, что с 1 июля жители новых регионов России, проходившие военную службу, будут получать пенсию по российским стандартам.

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