Почти 700 врачей прибыли в новые регионы России для помощи местным медикам

Медики обучают коллег из новых регионов страны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Порядка 700 врачей из разных регионов России отправились на помощь коллегам в новых субъекты страны. Об этом рассказал министр здравоохранения России Александр Мурашко в ходе встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

— Сегодня практически 700 специалистов работают на территориях в постоянном режиме, и это помогает в том числе в «переопылении» знаниями и выработке единых технологий. Мы проводили уже первые циклы обучения руководителей медицинских организаций для того, чтобы они полностью знали наши стандарты помощи, порядок оказания медицинской помощи, маршрутизацию, чтобы им было все доступно, понятно, — отметил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что формат взаимодействия «врач — врач» остается самым эффективным.

Напомним, что ранее кардиохирург из Санкт-Петербурга прибыл в Луганск, чтобы помочь врачам ЛНР провести сложные операции на сердце по пластике митрального клапана. Это поможет врачам из региона освоить новые техники.

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