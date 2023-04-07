Украинские боевики ранили ребенка в Яковлевке

По населенному пункту было выпущено четыре артиллерийских снаряда (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела ранение получил ребенок. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— по улице Ясиноватской, 17 пострадала девочка 2009 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел начался около 14:00. Вооруженные формирования Украины обстреляли Яковлевку со своих позиций, расположенных в Ласточкино.

Напомним, что сегодня массированной атаке подверглись центральные районы Донецка. В результате обстрела один человек погиб и 13 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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