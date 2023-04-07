В поселке Марковка в ЛНР открыли подразделение МРЭО

За день сотрудники МРЭО смогут принимать до ста человек. Фото: МВД ЛНР

В поселке Марковка Луганской Народной Республики открылось подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по ЛНР. Об этом проинформировали в правоохранительном ведомстве Республики.

Там отметили, что в МРЭО будут принимать жителей из четырех районов - Марковского, Беловодского, Меловского и Новопсковского. Здесь они могут перерегистрировать свой транспорт и получить права.

- Жители как минимум четырех районов смогут обратиться в данное МРЭО, что значительно ускорит процесс регистрации транспортных средств и получения водительских удостоверений Российской Федерации, - заявили в министерстве.

Уточняется, что за день сотрудники МРЭО будут принимать около 40 человек по вопросам регистрации машин и около 50 человек - по обмену водительских прав.

Напомним, ранее сообщалось, что в еще одном городе ДНР начал работу отдел МРЭО ГАИ. Заменить водительские удостоверения и документы на транспорт жители смогут теперь в Харцызске.

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