В Донецке рассказали о последствиях обстрела Ворошиловского района

Последствия обстрела центра Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
В администрации Донецка рассказали о последствиях обстрела Ворошиловского района, попавшего сегодня под удар вражеской РСЗО. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он сообщил, что в центре Донецка фиксируют множественные повреждения.
- По бульвару Шевченко произошло прямое попадание в дом, перебит газопровод, повреждены автомобили; по улице Горького пострадали здания; на Крытом рынке разрушены павильоны; по проспекту Театральному, улице Челюскинцев повреждено дорожное покрытие, - проинформировал градоначальник.
По словам мэра, информация о последствиях обстрела продолжает поступать.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвары Пушкина и Шевченко. Украинские боевики выпустили по Ворошиловскому району 5 ракет. В результате атаки погиб один мирный житель, еще шесть - ранены.
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