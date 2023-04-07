Жен и детей защитников ЛНР отправили на отдых в Геленджик

Сегодня утром депутат отправила группу к месту отдыха. Фото: ТГ/Мосина

Для жен и детей военнослужащих ЛНР подготовили поездку в Геленджик, где они смогут оздоровиться. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Анна Мосина.

Она уточнила, что группа отправившихся на отдых состоит из 30 человек.

- Сегодня рано утром отправила 30 жен и детей военнослужащих и погибших воинов Республики на отдых в Геленджик, - отметила Мосина.

По словам депутата, символичным оказался тот факт, что поездка состоялась в светлый праздник Благовещения, а возможной она стала благодаря прихожанам московского храма Черниговской иконы Божьей Матери при активной поддержке фонда российского певца Сергея Куприка и фонда «Добро и Дело».

- От лица Народного Совета ЛНР, военнослужащих, жен и детей мы искренне благодарим всех, кто не остается в стороне от помощи жителям нашей республики в такой непростой период. В очередной раз мы все доказали, что наша Россия едина! - подчеркнула парламентарий.

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