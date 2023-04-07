К тушению пожара в супермаркете Макеевки привлекли 16 единиц спецтехники и более 70 пожарных

Для тушения возгорания поданы четыре ствола. Фото: МЧС ДНР

Спасатели направили на тушение пожара в супермаркете Макеевки 16 единиц техники и более 70 человек личного состава. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там уточнили, что сегодня в 08:38 на дежурную линию «101» сообщили о том, что в торговом центре, расположенном на улице Ленина Кировского района города, возник пожар. К месту вызова были немедленно направлены пожарные машины, автолестница и аварийно-спасательный автомобиль. По прибытию спасатели установили, что горит верхний этаж двухэтажного здания, где находится магазин одежды.

- Площадь пожара уточняется. Дополнительно к месту происшествия направлена техника по подвозу воды, - заявили в МЧС.

Сообщается также, что на данный момент на месте ЧП работают 5 звеньев газодымозащитной службы. Для тушения возгорания поданы четыре ствола. Причину пожара устанавливают.

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