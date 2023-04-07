В Макеевке загорелся крупный супермаркет

На месте уже работают спасатели. Фото: МЧС ДНР

В Макеевке по улице Ленина произошел крупный пожар - загорелся местный супермаркет. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- Пожар произошел в супермаркете «Обжора» в Кировском районе города. Он рабочий, на первом этаже - продуктовый супермаркет, на втором этаже магазин «Фабрика» и детская игровая комната, - рассказали в мэрии.

В администрации уточнили, что по предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

По словам представителей мэрии, огонь возник на верхнем этаже двухэтажного здания магазина. Как уточнил в своем телеграм-канале глава администрации города Владислав Ключаров, на месте уже работают сотрудники МЧС ДНР. В помощь им местные власти направили три водовоза для тушения пожара.

Сообщается также, что на данный момент очаг возгорания уже локализован.

- В ликвидации ЧП задействованы 16 единиц пожарной техники. Работы продолжаются, - заявил мэр.

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