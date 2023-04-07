Жители Мариуполя получили более 1500 ордеров на квартиры в новых домах

Ключи выданы от более чем 90% квартир, взятых на баланс мэрии Фото: Александр ИВАНОВ

Жителям Мариуполя, утратившим свое жилье из-за боевых действий, выдали более 1500 ключей от квартир в возведенных в городе новостроях. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, что ордера выданы на более чем 90% квартир, взятых на баланс мэрии.

- Нам передали 23 дома всего, в них 1687 квартир. По состоянию на 1 апреля выдано 1555 ордеров, - пояснили в администрации.

Уточняется, что часть квартир уже заселена. Другая еще ожидает вселения своих владельцев, которые по определенным причинам еще не переехали жить в свое новое жилье.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов «ДоброФонд» обратились к администрации Мариуполя с предложением разместить в городе несколько спортивных площадок. Часть из них будет специально обустроена для игры в городки, а часть - для уличного баскетбола. В городе готовы обсудить внедрение в жизнь данной инициативы.

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