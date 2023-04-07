«Наша борьба еще не окончена, но главной цели мы достигли - мы неотъемлемая часть Большой Страны»: В ДНР празднуют 9-ю годовщину провозглашения Республики

Жители Донбасса ощутили всю мощь и стойкость русского единства, поверили в себя и твердо обозначили свою волю. Фото: ТГ/Пушилин

В апреле 2014 года жители Донбасса положили начало долгожданному возвращению домой - в Россию. Именно тогда они ощутили всю мощь и стойкость русского единства, поверили в себя и твердо заявили о своей воле. Об этом напомнил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил земляков с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики.

Он отметил, что Республика родилась на баррикадах противостояния беззаконию, лжи и агрессии киевского режима.

- Наша борьба еще не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть Большой Страны. Навсегда. В этом наше вдохновение, неистощимая сила и гарантия нашей победы, - заявил лидер ДНР.

По словам Пушилина, тогда, весной 2014 года, жители региона сделали самый первый, важный и решительный шаг.

- От всей души благодарю каждого жителя Республики за то, что Ваши мужество, верность и самоотверженность были и остаются главным сокровищем Донбасса, залогом его свободы и счастливого будущего, - отметил руководитель Донецкой Народной Республики.

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