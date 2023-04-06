В ЛНР стартовал республиканский этап конкурса «Учитель года России»

2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России

В Луганской Народной Республике дан старт региональному этапу конкурса для педагогов «Учитель года России». Его победители представят Республику в финале, который объединит лучших преподавателей страны. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Победители конкурса представят Луганщину в финале, который объединит преданных своему делу профессионалов, энтузиастов, лучших педагогов нашей страны. Это как раз про учителей Луганской Народной Республики, которые остались верны своему долгу в грозном 2014, вопреки трудностям кропотливо работают над развитием образования и воспитанием детей сегодня. Убежден, им есть, чем поделиться и что почерпнуть! — рассказал глава региона.

Пасечник отметил, что в ЛНР постепенно реализуются все меры поддержки педагогов.

— Подняли заработную плату педагогов в среднем на 20%, уже осуществляем выплаты за классное руководство в размере 5 тыс. руб. Продолжаем и дальше работать над социальной защитой учителей, — добавил глава региона.

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