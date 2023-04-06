В ДНР утвердили сумму финансовых затрат на содержание и ремонт дорог в 2023 году

Ремонт дорог в текущем году обойдется в 6 692,80 тысяч рублей за километр. Фото: Солнцев/ТГ

Рад важных решений в сфере автомобильного транспорта был принят на заседании Правительства Донецкой Народной Республики. Власти ДНР определили стоимость работ по содержанию дорог в 2023 году, а также утвердили перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— За основу взяли отраслевые сметные нормативы, которые применяются на территории Ростовской области. И утвердили нормативы финансовых затрат на содержание дорог - 937,42 тыс. руб/км; на ремонт – 6 692,80 тыс. руб/км; на капитальный ремонт –17 845,70 тыс. руб/км, — рассказал Председатель.

Солнцев добавил, что Правительство также определило перечень регионального и межмуниципального значения. Критерии их разделения в зависимости от назначения были установлены Правительством ранее.

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