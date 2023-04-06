Леонид Пасечник поблагодарил Правительство РФ за помощь в ликвидации аварий после ЧП из-за непогоды в ЛНР

В ходе встречи врио Главы ЛНР доложил Президенту о ситуации в регионе и позитивных изменениях. Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поблагодарил Правительство России за оперативную помощь в ликвидации последствий непогоды в Республике. В результате сильнейшего снегопада более ста тысяч жителей Республики остались без электроснабжения. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— В разговоре не могли не затронуть и последствия природного катаклизма, накрывшего республику на прошлой неделе. Поблагодарил Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики России и Марата Хуснуллина лично за оперативную помощь в ликвидации последствий, — рассказал глава региона.

Напомним, что в ходе встречи с Президентом России врио Главы ЛНР рассказал также о хаотичных ударах по мирному населению ЛНР, которые наносят украинские боевики. По его словам, ситуация в Республике относительно стабильная и контролируемая, хотя и напряженная.

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