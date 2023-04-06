В ДНР образовано 13 городских и 18 муниципальных округов

В Республике появятся 12 городских округов. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал закон «Об образовании на территории ДНР городских и муниципальных округов, установлении их границ». Соответствующий документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Закон был опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Образовать на территории Донецкой Народной Республики следующие округа: городской округ Горловка; городской округ Дебальцево; городской округ Докучаевск; городской округ Донецк; городской округ Енакиево; городской округ Иловайск; городской округ Краматорск; городской округ Макеевка; городской округ Мариуполь; городской округ Снежное; городской округ Торез т городской округ Харцызск, — сказано в документе.

Также в Республике образуются 18 муниципальных округов.

Напомним, что сегодня также был опубликован закон «Об административно-территориальном устройстве ДНР». Нормативный правовой акт устанавливает категории и виды населенных пунктов Донецкой Народной Республики, виды и перечень административно-территориальных единиц, а также полномочия органов государственной власти в административно-территориального устройства.

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