Украинские боевики обстреляли автобусную остановку в Лисичанске, погибли три мирных жителя

ВФУ обстреляли автобусную остановку в городе (архивное фото). Фото: Трубецкий

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, один человек получил ранения. Об этом рассказала в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Вооруженные формирования Украины обстреляли автобусную остановку в населенном пункте Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм. Погибло три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус, — отметили в ведомстве.

Всего по городу был выпущен один артиллерийский снаряд.

Напомним, что ранее в результате обстрела Рубежного погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник дал поручение оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами.

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