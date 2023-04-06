Жителей ДНР предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета от оператора «Феникс»

Работу сервиса обещают настроить уже в ближайшее время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей ДНР предупредили о временных трудностях с доступом к мобильному интернету от республиканского оператора «Феникс». Они могут возникнуть из-за аварии на линиях связи. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

- В связи с аварией на линиях связи ГУП ДНР «РОС» возможны временные трудности с доступом к мобильному интернету в зоне покрытия сети оператора на территории Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей, - пояснили там.

Уточняется, что специалисты уже приступили к устранению неполадок и обещают настроить работу сервиса уже в ближайшее время.

В мобильной компании также сообщили про устранение аварии, которая возникла в конце февраля на магистральных каналах связи и вследствие которой абонентам стало трудно дозвониться на номера луганского оператора «МКС».

Напомним, ранее «КП» писала, как в ДНР в наступившем году изменится мобильная связь. В Республику зайдут два российских оператора, а «Феникс» выйдет на федеральный уровень.

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