В Мариуполе планируют восстановить старую водонапорную башню

В планах мариупольцев - отремонтировать ряд объектов культурного и исторического значения в городе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мариуполе планируют восстановить одну из главных достопримечательностей города - старую водонапорную башню, построенную в 1910 году. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Моргун, который вместе с начальником отдела культуры горадминистрации Еленой Карпенко провел встречу с представителями Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
По словам мэра, в планах мариупольцев - отремонтировать ряд объектов культурного и исторического значения.
- Уже готов предварительный проект восстановления водонапорной башни в центре города. Сейчас рассматриваются различные варианты ремонтно-восстановительных работ по еще двум знаковым объектам Мариуполя - домам Гампера и архитектора Нильсена, - заявил Моргун.
Напомним, в начале января заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал ход строительства нового жилья и восстановления социальных объектов в Мариуполе. Особое внимание он уделил центру населенного пункта. Здесь запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города.
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