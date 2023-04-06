В Мариуполе планируют восстановить старую водонапорную башню

В планах мариупольцев - отремонтировать ряд объектов культурного и исторического значения в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мариуполе планируют восстановить одну из главных достопримечательностей города - старую водонапорную башню, построенную в 1910 году. Об этом сообщил глава местной администрации Олег Моргун, который вместе с начальником отдела культуры горадминистрации Еленой Карпенко провел встречу с представителями Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По словам мэра, в планах мариупольцев - отремонтировать ряд объектов культурного и исторического значения.

- Уже готов предварительный проект восстановления водонапорной башни в центре города. Сейчас рассматриваются различные варианты ремонтно-восстановительных работ по еще двум знаковым объектам Мариуполя - домам Гампера и архитектора Нильсена, - заявил Моргун.

Напомним, в начале января заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал ход строительства нового жилья и восстановления социальных объектов в Мариуполе. Особое внимание он уделил центру населенного пункта. Здесь запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Капремонт жилья, демонтаж разрушенных зданий и реставрация «сталинок»: Как сейчас выглядит самый пострадавший район Мариуполя

Орджоникидзевский район Мариуполя в объективе фотокора «Комсомольской правды» (подробнее)