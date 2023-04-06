В ЛНР приступили к капитальному ремонту дороги республиканского значения

Специалисты работают с миллиметровой точностью, чтобы исправить продольный и поперечный уклон дороги после завершения работ. Фото: «Луганьмедиа»

В Луганской Народной Республике приступили к ремонту автодороги протяженностью 45 километров от поселка городского типа Михайловка Перевальского района до Первомайска. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа».

Там уточнили, что работы проводят специалисты из Ленинградской области. Этот участок трассы они начали приводить в порядок еще в феврале, а закончить капитальный ремонт планируют летом. По словам представителя фирмы-подрядчика, рабочие сначала расчистили обочины, а сейчас занимаются фрезерованием дорожного полотна на всем протяжении пути.

Ремонт будут осуществлять по современной технологии.

- Поставленные задачи выполняются с применением новых 3D-технологий, что позволит достичь миллиметровой точности, а также исправить продольный и поперечный уклон дороги после завершения работ, - заявили подрядчики.

Сообщается также, что уже 6 апреля дорожники начнут укладывать новый асфальт, а после этого приступят к монтажу бортового камня.

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