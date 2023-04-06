В Рубежном после обстрела ВСУ повреждены два многоквартирных жилых дома

ВСУ все чаще стали обстреливать Республику из американских реактивных систем залпового огня. Фото: УНМ ЛНР

За прошедшие сутки украинские боевики один раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Под обстрелом оказался город Рубежное, по которому был нанесен удар из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник выпустил по городу две ракеты.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Рубежное с применением с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в результате обстрела погибли двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения, кроме того, была ранена женщина. Ракетный удар привел к повреждению двух многоквартирных жилых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами украинских боевиков стала супружеская пара в Рубежном. Мужчина погиб, а женщина получила ранение.

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