Луганский авиаремонтный завод впервые с 2014 года провел испытание вертолетного двигателя

Это большой прорыв для промышленности Республики в частности, и для промышленности России в целом. Фото: газета «Республика»
Луганский авиационный ремонтный завод впервые с 2014 года провел стендовое испытание двигателя ТВ3-117, используемого в вертолетах Ми-8 и Ми-17. Об этом сообщили в газете «Республика».
- Сегодняшний день войдет в историю. Это большой прорыв для промышленности Республики в частности, и для промышленности Российской Федерации в целом, - передают там слова министра промышленности и торговли ЛНР Тимура Саматова.
Как отметил чиновник, после вхождения региона в состав России власти начали активно восстанавливать промышленность Республики. И авиаремонтный завод стал первым в череде возрождаемых предприятий.
- Это предприятие было хорошо сохранено. Сейчас прорабатываются меры господдержки, в том числе и из Федерального бюджета, на инфраструктуру, восстановление помещений цехов, - отметил руководитель министерства.
Как подчеркнул Саматов, авиаремонтный завод находится в числе главных претендентов на получение субсидии из регионального Фонда развития промышленности. И хотя оборудование на предприятии достаточно неплохое, оно все же требует модернизации.
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